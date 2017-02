„Mama, ist denn schon wieder Halloween?!“, war wohl noch bei einigen Kindern die harmlose Reaktion auf die verstörenden und geschmacklosen Werbeplakate von Netflix.

Abgetrennte Finger im Currywurst-Look, Drew Barrymore mit Pommes Frites aus Fingern oder einem blutigen Innereien-Burger – all das wurde in den letzten Tagen an Werbesäulen und Bushaltestellen aufgetischt.

Die Werbeplakate für die Serie “Santa Clarita Diet” sind ein Skandal und führten zu einer Flut von Beschwerden beim Werberat. Bundesweit werden die Plakate nun abgehängt.

Erst vor vier Wochen stellten Drew Barrymore und Timothy Olyphant die bitterböse, schwarzhumorige Serie in Berlin vor. Es geht um eine Familie, in der die Mutter, gespielt von Drew Barrymore, plötzlich zum Zombie mutiert und sich fortan von Menschenfleisch ernährt.

Foto(s): © HauptBruch GbR