Am Abend wurde Mario Ohoven mit einer Gala zu seinem 70. Geburtstag im Berliner TIPI geehrt. Der Präsident des Bundesverband mittelständischer Wirtschaft feierte mit Ehefrau Ute und Tochter Chiara Ohoven, aber auch mit vielen Gästen wie zum Beispiel Liz Mohn, Regine Sixt oder Schauspielerin Mariella Ahrens mit Freund Sebastian Esser.

Charity-Lady Ute Ohoven ist in diesem Jahr ebenfalls 70 Jahre alt geworden. Sie schwärmte im Interview über ihren Mann: „Wir sind 40 Jahre verheiratet und ich denke unser Geheimnis ist vielleicht, dass wir beide so hart arbeiten, ich in der Welt und er für den Mittelstand und wir freuen uns immer unglaublich, wenn wir uns sehen. Manchmal sehen wir uns nur auf dem Flughafen irgendwo oder nur einen Abend zum Essen. Aber vielleicht macht das unser Leben und unsere Ehe so spannend.“

Mario Ohoven erklärte im Interview: „Ich bin jetzt in der Jugend des Alters angekommen und ich fühle mich wohl. Ich wusste nicht, dass man so lange braucht, dass man weiß, wie jung man ist.“

Mariella Ahrens sagte uns: „Ich wünsche ihnen noch ein glückliches tolles Leben, auch miteinander, dass sie noch ganz lange gesund bleiben und sich weiterhin so um Charity kümmern.“

Bertelsmann-Lady Liz Mohn wurde an dem Abend eine besondere Ehre zu Teil. Mario Ohoven ernannte sie zur Senatorin h.c. des BVMW.

