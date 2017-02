Es ist die wohl schrillste Veranstaltung während der Berlinale! Zur Legendären Lausbuben-Party zog es jede Menge illustre Gäste in ausgefallenen Outsfits, mit viel nackter Haut ins Hotel Sofitel am Berliner Gendarmenmarkt.

Mit dabei: Schauspielerin Saskia Valencia, Sven Martinek, Karsten Speck mit einer neuen Freundin, Claude-Oliver Rudolph, Tatort-Bösewicht Erdal Yildiz, Micaela Schäfer, Rocco Stark, Maren Gilzer und Sebastian Deyle.

Micaela Schäfer kam mit dem definitiv billigsten Outfit des Abends. Sie trug einen Müllbeutel! Micaela: „Ja, ich habe mir heute eine Mülltüte angezogen! Irgendwie war mir nach Mülltüte. Ich muss nicht unbedingt immer Haute Couture haben. Ich finde man kann auch mal das verwerten, was in der Schublade liegt und da dachte ich mir, ich trag mal Mülltüte. Und als Handtasche habe ich einen Gefrierbeutel genommen.“

Was für das Nackt-Model zu einer guten Party gehört? Micaela: „Auf jeden Fall total viel Trash, auf jeden Fall nicht zu viele A-Promis. Ich finde nämlich, dass die C-Promis, auch wenn man immer so schlecht über sie redet, am geilsten Party machen können.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR