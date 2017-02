„Logan“-Weltpremiere mit Pflaster in Berlin

Zur Weltpremiere des Streifens „Logan – The Wolverine“ kam Hollywoodstar Hugh Jackman nach Berlin. Der Schauspieler beglückte am Berlinale-Teppich erst viele Fans mit Autogrammen und Selfies. Dann sprach er mit uns im Interview, dass es eine Freude für ihn ist hier zu sein. Auch posierte er mit seiner Filmcrew. An Hughs Seite: Filmpartner Sir Patrick Stewart, der mit seiner Ehefrau Sunny Ozell gekommen war.

Hugh Jackman trug auf der Nase ein dickes Pflaster. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der gebürtige Australier den Hautkrebs noch nicht besiegt hat und eine weitere Operation nötig war. Dennoch zeigte er sich strahlend und gelöst, beantwortete viele Fragen zu seinem neuen Film. Hugh Jackman sprach auch darüber, woher seine Krebserkrankung kommt. “Ich habe eine australische Nase, es ist schon eine große Sache dort. Du musst sicherstellen, dass du Sonnencreme benutzt und Untersuchungen wahrnimmst… Als ich aufwuchs wussten wir nicht so viel über Sonnenbrand. Dann verbrennt es dreimal zu Beginn des Sommers aber inzwischen haben wir eine Menge gelernt.” Hoffen wir für den 48-Jährigen, dass den tückischen Hauskrebs bald besiegt.

