Hugh Jackman war schon in unzähligen Filmen zu sehen, doch am meisten lieben ihn seine Fans für seine Darstellung des Marvel-Helden Wolverine. Am 2. März 2017 startet mit „Logan – The Wolverine“ Jackmans letztes Abenteuer in seiner Paraderolle.

Solch ein Ereignis muss natürlich auch entsprechend gefeiert werden und was eignet sich dafür besser, als eine Welt-Premiere auf der diesjährigen Berlinale.

Zusammen mit seinen Co-Stars Patrick Stewart und Dafne Keen sowie Regisseur James Mangold wird Jackman gut einen Monat vor dem eigentlichen Kino-Start den roten Teppich der 67. Berlinale beehren, um “Logan – The Wolverine” der Welt vorzustellen. Der Film selbst läuft im Wettbewerb außer Konkurrenz.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!