Gerade ist die Buddy-Komödie MÄNNERTAG auf DVD und Blu-ray erschienen. Die Hauptrollen sind mit Tom Beck, Milan Peschel, Axel Stein und Oliver Wnuk besetzt.

Mit MÄNNERTAG inszeniert Regisseur Holger Haase („Da geht noch was“) eine witzige, freche Komödie über wahre Männerfreundschaft mit allem, was dazu gehört. In den Hauptrollen brillieren Milan Peschel („Schlussmacher“, „Der Nanny“), Tom Beck („Vaterfreuden“, „Alles ist Liebe“), Axel Stein („Harte Jungs“, „Nicht mein Tag“) und Oliver Wnuk („Der Schuh des Manitu“, „Stromberg – Der Film“) als chaotischer Freundestrupp. In weiteren Rollen glänzen Lavinia Wilson („Tod aus der Tiefe“, „Quellen des Lebens“), Chris Tall („Abschussfahrt“) und Hannes Jaenicke („Alle Macht den Kindern“, „Ein Date fürs Leben“). Für das Drehbuch zum spaßigen Männerausflug zeichnen sich Ilja Haller und Philip Voges („Irre sind männlich“) verantwortlich.

Wir verlosen jede Menge toller Preise zu diesem Film:

– 1 DVD MÄNNERTAG

– 2 BLU-RAY MÄNNERTAG

– 3 T-SHIRTS und FLASCHENÖFFNER

Auf geht’s: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort MÄNNERTAG eintragen und bis zum 24. März 2017 abschicken. Viel Glück!

