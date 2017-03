Hier gibt’s Schweden-Reiseführer für Dich zum Filmstart “DER HUNDERTEINJÄHRIGE…”

Am 16.3.2017 startet mit DER HUNDERTEINJÄHRIGE, DER DIE RECHNUNG NICHT BEZAHLTE UND VERSCHWAND die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils DER HUNDERTJÄHRIGE, DER AUS DEM FENSTER STIEG UND VERSCHWAND, in den deutschen Kinos.

Allan Karlsson (Robert Gustafsson) und sein Kumpel Julius Jonsson (Iwar Wiklander) haben sich gut in ihrem Leben auf Bali eingerichtet. Inzwischen bringt Allan es auf stattliche 101 Lebensjahre. Das Entspannen und Schlürfen der einheimischen Erfrischungsgetränke auf der traumhaften Insel kann aber auf Dauer selbst der größte Faulenzer nicht lange aushalten. So begibt sich der rastlose Rentner auf ein neues Abenteuer, bei dem er auf rachsüchtige Gangster, die CIA und alte Bekannte aus Russland trifft.

Das Erfolgsteam des ersten Teils kehrt zurück: Regie führt wieder Felix Herngren, dieses Mal gemeinsam mit seinem Bruder Måns Herngren. Und auch Hauptdarsteller Robert Gustafsson („Verschwörung im Berlin-Express“) ist als kauziger alter Mann mit Vorliebe für Bomben und Explosionen erneut mit dabei. Natürlich dürfen auch Iwar Wiklander („Alfred“) und David Wiberg („Sound of Noise“) nicht fehlen. In weiteren Rollen spielen Caroline Boulton („Die Tore der Welt“), Colin McFarlane („The Dark Knight“). Das Drehbuch, das nahtlos an die aberwitzige Geschichte des Erfolgsromans von Jonas Jonasson „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ anknüpft, haben Felix Herngren, Hans Ingemansson und Jonas Jonasson verfasst. Jonas Jonasson Debüt-Roman stand 32 Wochen lang auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste.

Wir verlosen zum Kinstart drei mal ein Filmplakat und – wie passend – den Reiseführer Südschweden inkl. Stockholm von von Sabine Gorsemann. Ein hochwertiger Reiseführer mit 37 Übersichtskarten und Plänen sowie 8 Wanderungen und Touren.

Zum Mitmachen einfach das Gewinnspielformular ausfüllen und als Stichwort DER HUNDERTJÄHRIGE eintragen. Einsendeschluss ist der 23.3.2017.

