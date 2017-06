Gewinne einen Picknickkorb zum „Sommerfest“-Filmstart!

Am 29. Juni 2017 ist Filmstart in den Kinos von Sönke Wortmanns neuem Film „Sommerfest“.

Zum Film:

Stefan (Lucas Gregorowicz), mäßig erfolgreicher Theaterschauspieler in München, kommt nach zehn Jahren zurück nach Bochum, um den Haushalt seines verstorbenen Vaters aufzulösen. Drei Tage, dann will er wieder zurück sein. Aber da sind sie wieder alle, Kumpel, Freunde, Omma Änne, alles Originale in der weiten Welt des Ruhrgebiets, der Welt seiner Kindheit und Jugend. Und – so sehr er sich auch vor einer Begegnung drücken will – da ist auch noch seine große Jugendliebe Charlie (Anna Bederke), die genau weiß, wo es im Leben langgeht – auch für Stefan.

Hier gehts zum Trailer

TIKonline.de verlost zum Kinostart ein Fan-Paket betsehend aus 2 Kinotickets, Filmplakat und einem Picknickkorb. Denn: Die Sonne kommt raus! Schnell ein paar Sachen eingepackt und ab nach draußen, um das gute Wetter auszunutzen. Der Picknick-Korb AROLO ist hierfür der perfekte Begleiter. Er ist gefüllt mit Besteck sowie Tellern und Bechern aus Keramik und bietet Platz für allerlei Leckereien nach Ihrem Geschmack. Die Riemen innen sorgen dafür, dass nichts durcheinanderpurzelt; an dem stabilen Trageriemen haben Sie alles fest im Griff. So sind Sie für spontane Ausflüge bestens gerüstet. Bestückung: 2 Messer, 2 Gabeln, 2 Löffel, 2 Becher, 2 Teller.

Zum Gewinnen einfach das Formular mit dem Stichwort „SOMMERFEST“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 2. Juli 2017. Viel Glück!

