Schauspieler Ethan Hawke kann der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten auch etwas positives abgewinnen.

Hawke ist nämlich davon überzeugt, dass die Kreativen in Hollywood durch Trump dazu inspiriert werden, in ihrer Arbeit größere Risiken einzugehen. Das politische Klima habe seiner Meinung nach große Ähnlichkeit mit den frühen 70er Jahren, in denen Film, Fernsehen und Musik einen großen Schritt nach vorne gemacht hätten.





Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR

Quelle: Snack TV