Will Brad Pitt aus ihrem Leben verbannen

Gerüchten zufolge wird der Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt schmutziger als sie es sich erhofft haben.

Jolie will mit Pitt nichts mehr zu tun haben und versucht offenbar, die Kinder von dem Schauspieler fernzuhalten, was Pitt natürlich nicht einfach so hinnimmt.





Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Quelle: Sack TV