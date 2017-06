„SOMMER IN DER KLEINEN BÄCKEREI AM STRANDWEG“

Die Fortsetzung von Jenny Colgans Erfolgsroman „Die kleine Bäckerei am Strandweg“ ist gerade im Piper Verlag erschienen. „SOMMER IN DER KLEINEN BÄCKEREI AM STRANDWEG“ ist das perfekte Lesevergnügen für diese Jahreszeit!

Zum Inhalt:

Mit Polly ist das Leben süß! Endlich hat der Sommer an Cornwalls Küste Einzug gehalten, und Polly Waterford könnte nicht glücklicher sein: Ihre kleine Bäckerei läuft blendend, und zusammen mit Huckle, der Liebe ihres Lebens, genießt sie die lauen Abende in dem Hafenstädtchen Mount Polbearne, das inzwischen zu ihrer Heimat geworden ist. Doch plötzlich ist die Bäckerei in Gefahr, denn die alte Besitzerin stirbt. Außerdem fällt es Huckle schwer, seine Vergangenheit in Amerika gänzlich hinter sich lassen, zu oft holt sie ihn ein. Und während Polly Mehl siebt, Teig knetet und Brot backt, bangt sie um ihre Zukunft …

Jenny Colgan studierte an der Universität von Edinburgh und arbeitete sechs Jahre lang im Gesundheitswesen, ehe sie sich ganz dem Schreiben widmete. Mit dem Marineingenieur Andrew hat sie drei Kinder, und die Familie lebt etwa die Hälfte des Jahres in Frankreich.

»Die kleine Bäckerei am Strandweg«, der erste Roman um Polly Waterford, stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste.

TIKonline.de verlost drei Exemplare dieses Buchs. Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „SOMMER“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 7. Juli 2017.

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

