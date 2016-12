Die britische “Daily Mail” berichtet, dass Kanye West mit einem Sex-Tape erpresst worden sein soll.

Das Filmchen soll sich auf einem alten Laptop befunden haben, den Kanye West 2012 einem Verwandten geschenkt hatte. Laut des Berichts soll West 250,000 Dollar gezahlt haben, um das Sex-Tape zurück zu bekommen.

Dieser Vorfall sei der Auslöser für das merkrwürdige Verhalten, das Kanye in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat. So habe er jegliches Vertrauen zu seinem engeren Freundes- und Verwandtenkreis verloren und sich immer mehr abgekapselt, was schließlich zu seinem Zusammenbruch vor wenigen Wochen geführt habe.





Quelle: Snack TV